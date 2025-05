(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Banche: Zanettin (FI), in Commissione Patuelli ha risposto a ogni domanda, basta polemiche

“La Commissione banche non è una passerella ma uno spazio di confronto democratico per approfondire in modo serio le diverse tematiche del settore. Il presidente dell’Abi Antonio Patuelli ha risposto oggi, durante la sua audizione, in modo preciso ed esaustivo senza eludere nessuna delle domande formulate dai commissari, anche quelle più provocatorie o spinose. Di questo lo ringrazio a nome della intera Commissione. Per quanto riguarda gli extraprofitti, si tratta di un dato metagiuridico che il Movimento 5 Stelle agita, come è sua consuetudine, solo come argomento di propaganda populista”. Lo dichiara il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche, senatore Pierantonio Zanettin, replicando alla senatrice del M5S Gabriella Di Girolamo.