(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 Treviso: Bof (Lega), strano che in comune dei bambini portati in Moschea sieda nipote dell’Imam

Roma, 7 mag. – “Era davvero necessario portare dei bambini dell’asilo in Moschea? Una gita ovviamente non adatta al loro livello di apprendimento e conoscenza e che, probabilmente, non possono comprendere. Che si sia o meno cattolici, quello che lascia perplessi è il fatto che sia didatticamente sbagliato. Tra l’altro tutto questo avviene, guarda caso, in un comune dove, a sedere in consiglio comunale, è proprio il nipote dell’Imam. I più maliziosi potrebbero pensare che si usi la scusa dell’educare alla diversità per indottrinare futuri elettori. Far conoscere a bimbi di 3-5 anni abitudini dei loro compagni, non significa portarli a inginocchiarsi ad Allah rivolti a La Mecca”.

Così il deputato trevigiano della Lega Gianangelo Bof.

