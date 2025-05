(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

Sanità, Majorino (Pd): Meloni immobile su liste d'attesa butta soldi in

Albania

“Meloni butta via 800 milioni di euro nel delirante progetto dei Centri in

Albania e poi rimane immobile di fronte alle liste d’attesa. L’unico esito

di questa politica sconcertante è quanto cresca il ricatto proposto agli

italiani, a cui si dice “volete farvi curare? Pagate”. Un risultato

micidiale di scelte assurde che finiscono, semplicemente, per rendere più

difficile la vita a chi ha meno producendo nuove discriminazioni odiose.”

Così in una nota Pierfrancesco Majorino, componente della segreteria

nazionale del Pd.

