RAMELLI, PELLEGRINO (FDI): SILENZIO SINISTRA SU VIOLENZE È FUMATA NERA PER DEMOCRAZIA

“Il venerdì prima di Pasqua sono stati presi insulti e minacciati i fratelli Marco e Andrea Gaetani da antagonisti vicini alla sinistra per il solo fatto di militare in Gioventù Nazionale. Quello di Lecce è solo uno degli episodi di una vera e propria escalation di violenza in Italia, che ha sempre più spesso come oggetto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non si contano più le volte in cui le immagini della premier sono state bruciate o messe a testa in giù, in un clima di crescente intolleranza che non fa bene al Paese. E’ ora di dire basta! Fratelli d’Italia vuole qui oggi ribadire a chiare lettere che non vi è più spazio per l’odio politico; il 25 aprile e il 1 maggio sarebbero finalmente dovuti essere l’occasione per tutti per condannare con convinzione ogni forma di violenza, invece di perseverare nella distinzione del sangue versato tra morti migliori e morti peggiori, come proprio in occasione della festa della Liberazione è stato fatto qui in Senato da qualcuno dell’opposizione. Sono questi i cattivi maestri che ispirano atti vigliacchi come la rimozione della targa di Sergio Ramelli. Continuare a sostenere questo prepotente odio politico con un pericoloso silenzio cancellerà il sacrificio di quelle tante vittime e rappresenterà una fumata grigia per la nostra democrazia”.

Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del Dipartimento vittime del partito.

