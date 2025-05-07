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mercoledì 7 Maggio 2025
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Emilia Romagna

Giovedì 8 maggio la convocazione del Consiglio comunale

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Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 ORDINE DEL GIORNO
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10
GIOVEDI’ 8 MAGGIO 2025 alle ore 18:30
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO.
INTERROGAZIONI E PRESENTAZIONE ORDINI DEL GIORNO.
PIANO DI MESSA IN SICUREZZA DELL’ACCESSIBILITÀ DELL’AEROPORTO
INTERNAZIONALE “FEDERICO FELLINI” DI RIMINI – SAN MARINO.
PROCEDIMENTO AI SENSI DEL D.P.R. N.383/1994 E S.M.I., PER LA
DETERMINAZIONE DELL’INTESA STATO – REGIONE EMILIA ROMAGNA IN
MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL’OPERA. ESPRESSIONE DEL PARERE AI
SENSI DELL’ART. 3 DEL CITATO D.P.R. 383/1994 E DELL’ART. 54 COMMA 3 DELLA
L.R. 24/2017.
MOZIONE INERENTE: “REALIZZARE UN TUNNEL PEDONALE SOTTO IL
PORTO CANALE, PER COLLEGARE PIAZZALE BOSCOVICH ALLA DARSENA
E PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SAN GIULIANO MARE” PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE COMUNALE GIOENZO RENZI ALLA PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 13/02/2025.
ORDINE DEL GIORNO INERENTE: “PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
AL VOTO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SUL LAVORO E SULLA
CITTADINANZA DEL 8-9 GIUGNO 2025”, PRESENTATO DAI CONSIGLIERI
COMUNALI MARCO TONTI, ELISA MARCHIONI, EDOARDO CARMINUCCI,
ILARIA MESSORI, SAMUELE RAMBERTI, SERENA SOLDATI ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IL 02/05/2025.

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