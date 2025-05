Giovedì 8 maggio la convocazione del Consiglio comunale

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 ORDINE DEL GIORNO

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10

GIOVEDI’ 8 MAGGIO 2025 alle ore 18:30

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO.

INTERROGAZIONI E PRESENTAZIONE ORDINI DEL GIORNO.

PIANO DI MESSA IN SICUREZZA DELL’ACCESSIBILITÀ DELL’AEROPORTO

INTERNAZIONALE “FEDERICO FELLINI” DI RIMINI – SAN MARINO.

PROCEDIMENTO AI SENSI DEL D.P.R. N.383/1994 E S.M.I., PER LA

DETERMINAZIONE DELL’INTESA STATO – REGIONE EMILIA ROMAGNA IN

MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL’OPERA. ESPRESSIONE DEL PARERE AI

SENSI DELL’ART. 3 DEL CITATO D.P.R. 383/1994 E DELL’ART. 54 COMMA 3 DELLA

L.R. 24/2017.

MOZIONE INERENTE: “REALIZZARE UN TUNNEL PEDONALE SOTTO IL

PORTO CANALE, PER COLLEGARE PIAZZALE BOSCOVICH ALLA DARSENA

E PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SAN GIULIANO MARE” PRESENTATA DAL

CONSIGLIERE COMUNALE GIOENZO RENZI ALLA PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 13/02/2025.

ORDINE DEL GIORNO INERENTE: “PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

AL VOTO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SUL LAVORO E SULLA

CITTADINANZA DEL 8-9 GIUGNO 2025”, PRESENTATO DAI CONSIGLIERI

COMUNALI MARCO TONTI, ELISA MARCHIONI, EDOARDO CARMINUCCI,

ILARIA MESSORI, SAMUELE RAMBERTI, SERENA SOLDATI ALLA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IL 02/05/2025.