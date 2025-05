Editoria. Bignami (FdI): congratulazione a Pini per presidenza Longanesi

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 Editoria. Bignami (FdI): congratulazioni a Pini per presidenza Longanesi

“Congratulazioni ed auguri di buon lavoro ad Agnese Pini per il prestigioso incarico alla presidenza della casa editrice Longanesi. Sono certo che così come ha dimostrato tutte le sue capacità professionali alla guida di Quotidiano nazionale, saprà fare lo stesso per quella che è diventata un’icona dell’editoria italiana”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

Dario Caselli