7 Maggio 2025

La Passione musa ispiratrice del poster del Gran Premio: parola all'artista

Il poster del Gran Premio di Imola, svelato nei giorni scorsi, è stato commissionato da ACI Sport e realizzato

dall’artista Elisa Lanconelli, in collaborazione con il Comune di Imola. “Se dovessi racchiudere questa

illustrazione in una sola parola, sarebbe: Passione. La passione che ci spinge a superare l’ultimo chilometro,

ad andare oltre i nostri limiti, a impegnarci ogni giorno per realizzare qualcosa di straordinario. È la stessa

passione che anima la mia terra, fortemente rappresentata in questa illustrazione, e che vive nelle persone

che la abitano — soprattutto quando si parla di motori. Una passione che si accende ogni volta che migliaia

di bandiere sventolano sulla curva della Rivazza, emblema del Circuito di Imola. Una passione che si fa

velocità, coraggio, sfida, incarnata da uomini pronti a spingersi oltre a bordo delle loro monoposto. È la

passione del Made in Italy, simbolicamente rappresentata dalle tre monoposto tricolori che sfrecciano e

tagliano il traguardo sul circuito di Imola, orgogliosamente rappresentata dalla Rocca Sforzesca che veglia su

questo tempio della velocità”, spiega l’illustratrice Lanconelli.

A Imola, F1 sempre più sostenibile

Ambiente, inclusione, energia rinnovabile: il circuito di Imola si conferma pioniere di buone pratiche per un

motorsport sempre più responsabile. Per ridurre la plastica monouso, saranno disponibili 15 stazioni

d’acqua ricaricabili, geolocalizzabili tramite app nel Parco delle Acque Minerali, ma anche 14mila brick

d’acqua Tetrapack a km0 e 20mila bicchieri riutilizzabili, brandizzati con il logo del circuito.

Nel paddock, è stata posata una nuova pavimentazione in plastica riciclata al 100%, che evita l’emissione di

oltre 1.500 kg di CO₂. Sul fronte mobilità, Trenitalia e TPER offrono treni speciali e servizi potenziati, mentre

il bike sharing è stato ampliato e incentivato con nuove aree di parcheggio dedicate.

Tutte le forniture elettriche del circuito sono ora da fonti rinnovabili certificate Garanzia di Origine. Il

sistema fotovoltaico del Museo Checco Costa è stato potenziato, producendo energia sufficiente per 48

famiglie. Con il nuovo relamping dell’edificio box, si stima un risparmio energetico del 76% e una riduzione

annua di CO₂ pari a oltre 45 tonnellate. Confermata anche per quest’anno la raccolta di cibo inutilizzato nel

paddock, a cura dei volontari della charity No Sprechi ODV, per sostenere persone in situazioni di fragilità.

Un GP all’insegna dell’inclusione

Il circuito accoglie il programma Awabots, che permette ai pazienti dell’Istituto di Riabilitazione

Montecatone e degli ospedali pediatrici Rizzoli e Sant’Orsola, di vivere l’esperienza del paddock a distanza: i

piloti e i protagonisti della Formula 1 parleranno coi piccoli pazienti attraverso monitor collegati direttamente

dall’Autodromo. Gli adolescenti autistici del progetto Il Tortellante gestiranno uno stand gastronomico nel

giardino del paddock e i ragazzi del gruppo Speciabili di Imola verranno coinvolti nella distribuzione del

gelato, sempre nel paddock. I ragazzi di una Associazione del territorio verranno anche coinvolti nella

creazione di due aiuole in viale Dante a tema F1.