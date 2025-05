(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 Boscaini (FI): “Obesità, nostra proposta di legge mette al centro la prevenzione, fin dalla gestazione del bambino”

Roma 7 maggio – La deputata di Forza Italia Paola Boscaini commenta l’approvazione odierna in prima lettura alla Camera della proposta di legge di Forza Italia per la prevenzione e cura dell’obesità e dello stato di sovrappeso.

“Grazie a questa legge – dice Boscaini – si contrasta l’obesità puntando ancora di più sulla prevenzione, già dal periodo della gestazione e dei primi anni di vita del bambino. È un cambio di passo e di approccio importante, perché il legislatore dimostra una visione e una sensibilità più profonda sul tema”. Quindi tra le disposizioni inserite nel testo di legge c’è il riconoscimento dell’obesità come malattia cronica e l’investimento in formazione dei professionisti e in sensibilizzazione dell’opinione pubblica: “Occorre formare e informare – dice Boscaini – occorre promuovere stili di vita corretti fin dall’infanzia. Contrastare l’obesità significa migliorare la salute pubblica e ridurre il rischio di tumori, diabete e malattie cardiovascolari”. Boscaini ringrazia il collega Roberto Pella, primo firmatario della proposta: “Proposta che mostra concreta attenzione al benessere dei cittadini, specie quelli più fragili”.

