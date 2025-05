(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 06 May 2025 Ue, Lega: bene ok risoluzione per declassamento lupo, tutelare territori

Roma, 6 mag. – “Ok in commissione Agricoltura al Senato alla risoluzione sulla direttiva Ue che favorisce il declassamento del lupo. Con questo atto, così come successo alla Camera una settimana fa, portiamo avanti una battaglia di buonsenso affinché sia una specie tutelata ma gestibile, proteggendo i territori dall’emergenza legata alla proliferazione di questi grandi carnivori, che attaccano il bestiame e creano danni alle comunità montane. Recentemente il Comitato permanente della Convenzione di Berna ha ridefinito lo status di protezione del lupo, ma per recepire gli emendamenti della Convenzione è necessario aggiornare la direttiva Ue ‘Habitat’, modificando lo status della specie da ‘rigorosamente protetta’ a ‘protetta’. Oggi facciamo un ulteriore passo avanti per accelerare l’iter di modifica della direttiva, considerando quanto è stato fatto dalla Lega con un emendamento al ddl Montagna, nel quale abbiamo ottenuto tempi certi per il recepimento. Nostro obiettivo è che a Bruxelles si proceda velocemente col voto in plenaria per favorire le modifiche alla direttiva e tutelare i nostri territori. Spiace che le opposizioni, con il ‘no’ dei Cinque stelle e l’astensione del Pd, siano sempre contrari all’interesse e alla sicurezza delle nostre comunità”.

Così i senatori della Lega in commissione Agricoltura Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente, Mara Bizzotto e Gianluca Cantalamessa.

