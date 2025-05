(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 06 May 2025 Scuola, Toccalini (Lega): “Vergognosa denuncia a Valditara da studenti di sinistra”

Roma, 6 mag. – “Gli studenti di sinistra vogliono portare in tribunale Valditara, ‘colpevole’ di aver dato il giusto peso al voto in condotta in vista della maturità. Tra noi e loro c’è una grande differenza: noi in tribunale vogliamo portare chi devasta le scuole con occupazioni illegali o chi aggredisce i professori, ringrazio il Ministro che sta ridando dignità alla scuola e massima tutela al corpo docente”.

Così il deputato Luca Toccalini, responsabile dei Giovani della Lega.

