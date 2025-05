(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 06 May 2025 SANITA’, MICHELE SCHIANO DI VISCONTI (FDI): DE LUCA SUPER ILLUSIONSTA. E I CAMPANI ASPETTANO 120 GIORNI PER UNA PRESTAZIONE

“Come sempre De Luca fa propaganda becera sulle spalle dei campani e della loro salute. Presenta i dati sulle liste d’attesa come un illusionista: con una mano ti mostra il 96% delle prestazioni urgenti erogate nei tempi e con l’altra nasconde che riguarda solo il 10% dei pazienti. I dati forniti all’Agenas ci dicono in realtà che la stragrande maggioranza dei campani (l’80%) deve aspettare 120 giorni per avere una prestazione anche importante e potenzialmente urgente come il primo esame cardiologico. Come mai? Davvero solo una minima parte delle prestazioni ha carattere d’urgenza o forse, piuttosto, è di fatto impossibile riuscire ad ottenere che una prestazione sia inserita in classe B e D (ovvero nelle prestazioni da erogare a 3 o 10 giorni). Non è che per caso piuttosto per apparire virtuosa nella gestione delle liste la regione fa in modo da ridurre all’osso le prestazioni urgenti per poter sventolare ai quattro venti di essere virtuosa nella gestione delle attese? Su questo dovrebbe risponderci il governatore della regione Campania. Governatore ancora per poco…per fortuna!”. Così il deputato campano di Fratelli d’Italia Michele Schiano di Visconti, Coordinatore provinciale del partito a Napoli.

Dario Caselli