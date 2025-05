(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 06 May 2025 Sanità. Matera (FdI): Altro che miracolo, De Luca dovrebbe vergognarsi. Gimbe certifica il disastro in Campania

“Leggo dalla stampa che De Luca va sbandierando un miracolo sanitario in regione Campania, quando in realtà dovrebbe solo vergognarsi. Purtroppo per lui capita male, dato che proprio oggi il nuovo report della Fondazione Gimbe sull’attuazione della Missione Salute del PNNR smaschera la realtà: la sanità in Campania è al collasso”.

Lo dichiara il senatore campano di Fratelli d’Italia Domenico Matera.

“I dati sbandierati da De Luca sono, ovviamente, fuorvianti: il citato 96% di prestazioni effettuate nei tempi riguarda solo le urgenze, che interessa appena il 10% dei pazienti. Il restante 90% resta bloccato in liste d’attesa infinite, fino a 120 giorni. Ma purtroppo Gimbe ci dice anche che nessuna delle 191 Case della Comunità è pienamente operativa e solo un Ospedale di Comunità su 61 ha attivato almeno un servizio.

Senza contare che mentre De Luca si vantava di aver attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico, ha omesso di dire che le attivazioni riguardano solo l’1% dei cittadini campani”. Se guardiamo a quanto denunciato in questi anni, poi, troviamo ancora Pronto soccorso a singhiozzo, ambulanze senza medici, personale carente, aree d’urgenza chiuse. Senza contare che Campania ha il numero più basso di medici e infermieri per abitante e il budget per le prestazioni convenzionate finisce entro il 10 di ogni mese, costringendo i cittadini a pagare o rinunciare. Il presidente De Luca ignora i fondi del governo per abbattere le liste d’attesa e preferisce spendere soldi pubblici in propaganda, fra manifesti e dirette. Dopo dieci anni, il bilancio è fallimentare. I campani meritano una sanità seria e un governo di centrodestra”, conclude Matera.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica