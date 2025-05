(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 06 May 2025 Migranti: Majorino (PD), ennesima strage, governo smetta di voltarsi da

altra parte

“Nel Mediterraneo centrale si è consumata l’ennesima strage di persone.

Questo è quanto viene denunciato da Alarm Phone e confermato da alcuni

superstiti dell’ultimo naufragio consumatosi in questi giorni

nell’indifferenza delle istituzioni.

Un fatto drammatico accaduto mentre il governo italiano ha deciso

consapevolmente di non dare vita ad alcuna missione istituzionale di

soccorso ed anzi decidendo di osteggiare e criminalizzare l’azione delle

ONG.

Servirebbe un cambiamento radicale, a livello nazionale ed europeo, fondato

su canali di ingresso legali e sicuri. Invece si assiste al cinismo della

politica della destra che specula sul tema della sicurezza e non provvede

a mettere in atto quel che, proprio riferendosi all’immigrazione, affermava

Papa Francesco, quando diceva che i migranti vanno salvati, accolti,

integrati.

Il governo dovrebbe smetterla di voltarsi consapevolmente dall’altra parte

e dovrebbe contribuire a far piena luce su quanto accaduto, mettendo in

atto scelte conseguenti”.

Così in una nota Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie

nella segreteria nazionale del PD.

Roma, 6 maggio 2025

