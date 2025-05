(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 04 May 2025 Morte sul lavoro a Udine, Barbera (Prc): “Basta stragi impunite! Serve un

cambiamento radicale”

“Oggi a Udine un altro lavoratore è morto sul lavoro. Un’altra vita

spezzata in nome del profitto, un’altra tragedia che si aggiunge a una

lista che ogni giorno si fa più lunga e insopportabile. A piangere non è

solo una famiglia distrutta, ma un intero Paese che continua a tollerare

quella che è diventata una vera e propria strage quotidiana, con una media

che supera ormai i tre morti al giorno. Esprimiamo il nostro profondo

cordoglio e la nostra rabbia: non si tratta mai di “incidenti” o fatalità.

Ci sono sempre o quasi sempre precise responsabilità politiche,

istituzionali e padronali. Le istituzioni competenti, dal governo ai

vertici regionali e locali, non stanno facendo tutto quello che sarebbe

necessario per fermare questa carneficina. Le misure di prevenzione vengono

lasciate sulla carta, i controlli sono insufficienti, gli ispettori pochi e

malpagati, le sanzioni ridicole. A morire sono quasi sempre lavoratori

impiegati in settori caratterizzati da appalti e subappalti, in cui la

logica del massimo ribasso impone condizioni di lavoro sempre più precarie,

con ritmi disumani, sicurezza assente e diritti calpestati. Il profitto

viene prima della vita. Per questo invitiamo tutte e tutti a non

dimenticare che fra i cinque referendum su cui voteremo l’8 e il 9 giugno

ce n’è uno fondamentale per fermare questa barbarie: quello che riguarda la

responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, e che punta ad

attribuirla finalmente anche alle aziende committenti, cioè a chi trae

vantaggio economico da quei lavori e non può più permettersi di lavarsene

le mani. È una battaglia di civiltà, giustizia e umanità. Basta morti sul

lavoro! Serve un vero piano nazionale per la sicurezza, il potenziamento

dei controlli, l’assunzione di migliaia di ispettori, la tutela dei

lavoratori nei cantieri e nelle fabbriche, e la fine della giungla degli

appalti. Il lavoro deve rendere liberi, non uccidere”.

Lo dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale di Rifondazione

Comunista.