Esercito: Pucciarelli (Lega), riconoscenti per solidità, affidabilità ed efficacia

Roma, 4 mag. — “Rendiamo omaggio in questo giorno a uomini e donne dell’Esercito Italiano, che oggi celebra i suoi 164 anni. Una vita longeva e sempre al servizio dei cittadini italiani, che sono grati alla Forza Armata per la perenne disponibilità, affidabilità e soprattutto efficacia. I nostri militari sono stati indiscussi protagonisti di pagine gloriose della nostra storia e sono oggi figure imprescindibili per la sicurezza di tutti noi. Onori a ciascuno di loro”.

Così in una nota la senatrice Stefania Pucciarelli della Lega, capogruppo in commissione Esteri-Difesa a Palazzo Madama e già sottosegretario alla Difesa.

