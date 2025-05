(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2025

Ppe, Pittalis: "Fieri e orgogliosi successo Tajani"

La conferma ieri di Antonio Tajani a vicepresidente del Ppe, con un largo consenso, è il riconoscimento e apprezzamento della sua figura, della sua azione e del suo impegno per una Europa più unita, coesa e protagonista. Siamo orgogliosi e fieri del suo successo, che rafforza l’Italia in Europa e sul fronte internazionale e conferma la centralità di Forza Italia all’interno della grande famiglia del Ppe. Ora avanti uniti verso le grandi sfide che ci attendono”.

Così in una nota Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia.

