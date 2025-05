Ponte 1 maggio, Codacons: biglietti aerei rincarano del 24%, traghetti +16%

(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2025

1 maggio 2025

PONTE 1° MAGGIO ALL’INSEGNA DEI RINCARI: VOLI NAZIONALI +24%, TRAGHETTI

+16%, ALBERGHI +5%

CODACONS: STANGATA PER CHI HA SCELTO DI PARTIRE. PER CAPITALI EUROPEE FINO A

600 EURO A BIGLIETTO

Ponte del 1° maggio all’insegna dei rincari di prezzi e tariffe. Lo denuncia

il Codacons, che ha monitorato l’andamento della spesa per chi deciderà di

concedersi una vacanza in occasione dell’ultimo ponte di primavera.

La voce che registra gli aumenti più consistenti è quella legata ai

trasporti – spiega il Codacons – Il comparto del trasporto aereo segna

nell’ultimo periodo un rincaro medio delle tariffe del +15,4% rispetto allo

stesso periodo del 2024, ma a salire sensibilmente di più sono i voli

nazionali, che costano in media il +23,7% su base annua. Raggiungere le

isole italiane in traghetto comporta una spesa più alta del 16,6% rispetto

al ponte del 1° maggio del 2024, mentre aumenti più contenuti si registrano

per i treni (+1,7%). Unica nota positiva i carburanti, con i listini di

benzina e gasolio in flessione del 10% su base annua. Chi ha optato un per

un pacchetto vacanza, ha speso in media il 5,4% in più.

Tra le voci che aumentano anche i servizi ricreativi e sportivi (piscine,

palestre, impianti sportivi, stabilimenti balneari) le cui tariffe salgono

del 18,2% su anno, mentre soggiornare in albergo durante il ponte risulta

più caro del 5,3%; +3,4% i prezzi di ristoranti e bar.

Sul fronte dei voli, l’indagine realizzata dal Codacons evidenzia come chi

abbia prenotato ad aprile un viaggio per una capitale europea da effettuarsi

in occasione del ponte del 1° maggio, sia andato incontro a tariffe

proibitive: partendo giovedì 1° maggio e tornando domenica 4 maggio,

Amsterdam risulta la meta più costosa, con i prezzi dei biglietti di andata

e ritorno da un minimo di 639 euro a passeggero se si vola da Torino, e

quasi 600 euro partendo da Genova.

Tra i collegamenti più salati e sopra i 400 euro a biglietto troviamo

Bologna-Copenhagen (416 euro), Firenze-Lisbona (408 euro), Bologna-Londra

(406 euro). Costosissimi anche i biglietti per i voli sulla tratta

Pisa-Copenhagen (da un minimo di 385 euro), Venezia-Lisbona (384 euro),

Verona-Parigi (381 euro), Napoli-Praga (341 euro). Prezzi che ovviamente non

tengono conto di balzelli aggiuntivi come spesa per il bagaglio a mano,

scelta dei posti a sedere, assicurazioni di viaggio, imbarco prioritario,

ecc. – conclude l’associazione.