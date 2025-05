(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 01 May 2025 *Gentili, *

*si allega questa nota come da oggetto con cortese richiesta di

pubblicazione. *

*Ringraziando, buon lavoro*

*Ufficio Stampa On. Nicole Matteoni*

*MATTEONI (FDI): Corteo del 1 Maggio a Trieste tra nostalgici e simboli

titini*

Oggi celebriamo il Primo Maggio, la Festa del Lavoro e dei lavoratori, ma

questa giornata a Trieste ha un significato più profondo.

Il Primo Maggio segna anche l’ingresso degli assassini titini in città, un

evento drammatico che ha portato violenze e infoibamenti. Per questo

motivo, questa giornata deve diventare per la nostra comunità nazionale

anche un momento di riflessione per tutti coloro che credono nella libertà.

Quest’anno, a Trieste, i valori e le riflessioni legati a questa giornata

sono stati nuovamente traditi, con la presenza di bandiere Yugoslave con la

stella rossa che evocano dittature, ingiustizie e libertà negate.

È frustrante e deludente vedere ancora simboli che richiamano il regime di

Tito e la sua oppressione. Tutte le comunità politiche, senza eccezioni,

hanno il dovere morale di condannare fermamente tali simboli e di

denunciare chi prova nostalgia per essi.

Questo messaggio dovrebbe essere rivolto, in particolare, a tutta la

sinistra triestina, che deve capire che libertà, lavoro e diritti non

possono essere rappresentati da una stella rossa o da una bandiera

straniera del Novecento, segnata dal sangue della nostra gente.

Oggi è giusto rendere omaggio a tutti i lavoratori e lavoratrici, ma non

dimenticheremo mai coloro che hanno perso la vita a causa dell’odio

anti-italiano dei Titini.”

A dirlo è l’On. Nicole Matteoni, deputato e Segretario provinciale Fratelli

d’Italia Trieste

** Foto durante la manifestazione a Trieste, 1 Maggio 2025 *** nella

seconda foto la bandiera jugoslava è quella tenuta a mano

Segreteria On. Nicole Matteoni

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni

Palazzo Montecitorio

00186 Roma

________________

In ottemperanza a quanto stabilito dal GDPR 679/2016 in materia di