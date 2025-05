(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 01 May 2025 Lavoro, Gasparri: “Grazie a Fi cresciuta occupazione attraverso tutela imprese”

Forza Italia ha contribuito alla crescita dell’occupazione tutelando le imprese. Dobbiamo impegnarci ancora di più per creare altro lavoro e soprattutto un lavoro in massima sicurezza.

Lo ha detto Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, al Tg2.

