(AGENPARL) – Thu 01 May 2025 1 Maggio, Misiani (PD): “Lavoro torni al centro delle politiche pubbliche”

“Il Primo Maggio è da sempre un’occasione per riflettere sulle condizioni

del lavoro. Oggi, i dati sull’occupazione in Italia raccontano una realtà

ambivalente: cresce il numero degli occupati, ma gran parte di questa

crescita si concentra in settori a bassa produttività e con salari bassi.

Il risultato è l’aumento del cosiddetto lavoro povero, ovvero persone

occupate che non riescono comunque a vivere dignitosamente del proprio

reddito.

Secondo i dati Eurostat più recenti, l’Italia resta uno dei paesi europei

con il più alto tasso di occupati a rischio povertà.

A complicare il quadro, nel 2024 il cuneo fiscale – ovvero la differenza

tra quanto costa un lavoratore all’azienda e quanto effettivamente gli

viene corrisposto – è ulteriormente aumentato, riducendo le buste paghe

nette dei lavoratori.

Per invertire questa tendenza non bastano misure parziali. Serve una

strategia complessiva. Occorrono politiche industriali che puntino su

settori ad alto valore aggiunto, investimenti in digitalizzazione e

transizione ecologica, incentivi alla formazione e all’innovazione nelle

imprese, con l’obiettivo di innalzare la produttività e la competitività

del sistema produttivo. Serve una legge sul salario minimo per estendere a

tutti i lavoratori i livelli retributivi stabiliti dai contratti firmati

dai sindacati più rappresentativi, garantendo una soglia minima di dignità.

Una legge sulla rappresentanza sindacale è essenziale per combattere i

contratti pirata.

Bisogna cambiare la legislazione sul lavoro, restringendo le possibilità di

ricorrere al lavoro a termine, abolendo gli stage non retribuiti e

recependo le sentenze della Corte costituzionale sull’art. 18 dello Statuto

dei lavoratori.

I referendum previsti per l’8 e 9 giugno sono una importante opportunità

per spingere il governo e il Parlamento in questa direzione. Rendere il

lavoro più sicuro non richiede nuove regole, ma la capacità di far

rispettare quelle in vigore, coordinando e potenziando il sistema dei

controlli e premiando chi investe sulla sicurezza con strumenti più

efficaci di quelli attualmente previsti. Il lavoro deve tornare al centro

delle politiche pubbliche. Non solo per creare occupazione, ma per creare

buona occupazione”.