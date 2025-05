(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 01 May 2025 1 maggio. Mancini (FdI): governo impegnato su tutti i fronti

“Nell’augurare un buon Primo Maggio a tutti, il pensiero va subito a coloro che oggi lavorano: ai componenti delle Forze dell’Ordine, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza – che assicurano sicurezza e controllo del territorio – ai Vigili del Fuoco, pronti per ogni emergenza, a chi opera all’interno degli ospedali e si prende cura di noi, ai nostri militari, in Italia ed all’estero, agli agenti della Polizia Penitenziaria impegnati nelle carceri e naturalmente a tutti coloro che lavorano nei servizi, nelle strutture ricettive, bar e ristoranti e negozi per permettere a tutti di trascorrere nel migliore dei modi questa giornata di festa. Un immenso grazie alle donne, abituate al doppio lavoro come operaie, impiegate o professioniste e poi in famiglia: stiamo lavorando perché nessuna sia più costretta a scegliere tra lavoro e famiglia, tra famiglia e carriera. Il pensiero va poi a chi purtroppo è ancora alla ricerca del lavoro e ai giovani che stanno terminando gli studi ed hanno molte aspettative e progetti per il loro futuro lavorativo. Come Governo stiamo facendo il massimo per ridurre la disoccupazione in tutte le aree della Nazione e i numeri ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta. Stiamo lavorando affinché i nostri giovani studenti possano realizzare i loro sogni grazie a percorsi formativi adeguati ai cambiamenti, per non subirli ed esserne invece protagonisti, come del resto si aspettano anche gli imprenditori, sempre più alla ricerca di collaboratori qualificati e motivati. Siamo impegnati perché i lavoratori siano maggiormente soddisfatti della qualità del lavoro che viene loro offerta unitamente alla giusta remunerazione, e perché le imprese siano sempre più produttive e quindi competitive. Un importante passo in avanti viene dal progetto di legge per la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. La centralità del lavoro si misura necessariamente con la sicurezza nei luoghi di lavoro, dove molto c’è ancora da fare per la pesante eredità lasciata da decenni di leggerezze; vogliamo migliorare la prevenzione e abbiamo da subito incrementato i controlli. Il presidente del Consiglio ha appena annunciato la disponibilità di oltre un miliardo di euro di nuove risorse per gli investimenti in prevenzione e sicurezza delle imprese. Stiamo facendo il possibile per recuperare ritardi ingiustificati e ingiustificabili, sappiamo che non è ancora abbastanza, ma il nostro impegno è continuo e si traduce in provvedimenti concreti”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini, componente della commissione Lavoro al Senato.

