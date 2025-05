(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 01 May 2025 1 Maggio: Lotito (FI), lavoro è pilastro per dignità persona

“In occasione della Festa del Lavoro, un pensiero di gratitudine e apprezzamento va a tutti i lavoratori e le lavoratrici che, con impegno e dedizione quotidiana, contribuiscono alla crescita economica, sociale e culturale del nostro Paese. Il lavoro è un pilastro per la dignità di ogni persona e per il progresso collettivo della società. È nostro dovere garantire condizioni di sicurezza, equità e rispetto per ogni lavoratore, mettendolo così in condizione di partecipare attivamente al bene comune. Continueremo ad impegnarci affinché ogni cittadino abbia l’opportunità di realizzare le proprie aspirazioni professionali. Buon Primo Maggio a tutti”. Così il senatore di Forza Italia Claudio Lotito.

