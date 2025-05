(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 01 May 2025 1 MAGGIO, GELMETTI (FDI): IL GOVERNO MELONI RILANCIA L’OCCUPAZIONE CON SERIETÀ E VISIONE

“In questo Primo Maggio, giornata dedicata al lavoro e ai lavoratori, è doveroso ricordare l’impegno concreto che il Governo guidato da Giorgia Meloni sta portando avanti per rilanciare l’occupazione in Italia, rafforzare la dignità del lavoro e sostenere la crescita economica del Paese.” Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Matteo Gelmetti, membro della Commissione Lavoro del Senato, che aggiunge: “Siamo passati dalle promesse alla realtà: il 2024 si è chiuso con oltre 550mila nuovi contratti a tempo indeterminato. Un risultato ottenuto grazie a misure mirate come gli sgravi contributivi per le assunzioni stabili dei giovani under 35 e delle donne, e alla semplificazione burocratica per le imprese che investono sul capitale umano”. “Con il Decreto Coesione, il Governo ha stanziato nuovi fondi per favorire l’autoimpiego, rafforzare la formazione professionale e valorizzare i mestieri tecnici e artigiani, spesso dimenticati. In parallelo, con il Piano Nazionale Nuove Competenze, abbiamo rilanciato la formazione continua, accompagnando lavoratori e imprese nelle sfide della transizione digitale e green”. “Fratelli d’Italia e il governo Meloni credono in un’Italia che riparte dal lavoro vero, produttivo, non assistito. Per questo stiamo costruendo un mercato del lavoro più dinamico, inclusivo e meritocratico. Un modello fondato sul rispetto della persona, sulla libertà di impresa e sulla responsabilità sociale”. “Il lavoro – conclude Gelmetti – non è uno slogan da campagna elettorale, ma il primo dovere di uno Stato serio. E noi, con Giorgia Meloni, lo stiamo dimostrando con i fatti”.

