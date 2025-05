(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 01 May 2025 1 Maggio: Damiani (FI), lavoro al centro agenda del governo

“Il lavoro, fondamento della nostra Repubblica inciso nella Costituzione, è ogni giorno al centro dell’agenda del Governo. Perché le celebrazioni come il Primo Maggio sono certamente importanti, ma quel che fa la differenza sono le azioni concrete per costruire un orizzonte sempre più vasto di opportunità. Negli ultimi due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro, con un record storico di occupati pari a oltre 24 milioni e una disoccupazione ai minimi. Forza Italia da sempre difende il lavoro, tutelando le imprese che creano occupazione e il diritto/dovere di ciascuno di svolgere un’attività che lo renda libero dal bisogno e che lo affermi personalmente. Lavoro che sia rispettoso della dignità e soprattutto sicuro, perché la piaga delle morti sul lavoro è inaccettabile, come ha sottolineato anche il Presidente Mattarella. L’ultimo decreto del governo, varato ieri, va proprio in questa direzione con impegni concreti per la sicurezza, dalla prevenzione ai controlli. Buon Primo Maggio, buona Festa a tutti i lavoratori”. Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio a Palazzo Madama, Dario Damiani.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

