(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 TOSI E BOSCAINI (FI-PPE): “CON TAJANI FORZA ITALIA CENTRALE NEL PPE E IN EUROPA”

Bruxelles-Roma 30 aprile – L’europarlamentare Flavio Tosi e la deputata Paola Boscaini, di Forza Italia, esprimono soddisfazione per la rielezione a Vicepresidente del Partito Popolare Europeo del Segretario azzurro Antonio Tajani, Vicepremier e Ministro degli Esteri.

“Tajani è figura di spessore sul piano nazionale ed internazionale, la sua riconferma ai vertici del Ppe, primo partito europeo, è fondamentale per il peso diplomatico dell’Italia e del Governo, e attesta la centralità del nostro Segretario e di Forza Italia in Europa” dicono Tosi e Boscaini; i quali sottolineano “l’autorevolezza, l’equilibrio, la ferma pacatezza e la rettitudine di Tajani, qualità che gli consentono da anni di essere tra i leader più influenti in Europa”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma