30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 Quirinale, Rauti da Presidente della Repubblica con Associazioni Combattentistiche e d’Arma: “presidio di memoria e amor di Patria”

ROMA, 30 APR – Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, ha partecipato – su delega del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto – all’incontro del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella con una rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane e d’Arma, nella ricorrenza dell’ 80° anniversario della Liberazione. “Una ricorrenza – ha sottolineato il Sottosegretario nel suo intervento – che richiama alla memoria un Paese che, dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, trovò la forza morale e civile per risorgere. Un percorso di ricostruzione che ha condotto l’Italia alla Repubblica ed alla nostra Costituzione, i cui principi continuano a guidare la vita democratica della Nazione.”

Rauti nel suo intervento ha richiamato il valore delle Associazioni – di cui ha la delega in ambito Difesa – definendole “presidi di memoria e amor di Patria, preziose e insostituibili nel tutelare e trasmettere alle giovani generazioni i valori fondativi e gli ideali identitari della Repubblica: un patrimonio comune e condiviso della Nazione.” Il Sottosegretario ha rivolto un ringraziamento alle Associazioni, ricordando le molteplici forme di volontariato cui si dedicano “offrendo servizi di prossimità, supportando l’azione degli enti locali e contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini.” Il Sottosegretario ha definito questo impegno “per e nella società civile, un welfare sussidiario articolato in settori diversi e declinato anche nelle situazioni di emergenza e nelle calamità”. Impegno riconosciuto anche dalla Legge 104 del 4 luglio 2024, che offre la possibilità di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). “Un giusto riconoscimento – ha sottolineato la Senatrice – per il loro operato ed il ruolo civico e sociale, veri punti di riferimento per la cittadinanza e fattore di coesione nazionale.”

