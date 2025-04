(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 Ppe: Tenerini (Forza Italia): “Tajani conferma il ruolo di protagonista nell’Europa che vogliamo”

“Con grande entusiasmo e orgoglio, esprimo le mie più sincere congratulazioni a Antonio Tajani per la sua rielezione a vicepresidente del Partito Popolare Europeo. Questo risultato, arrivato con ampio consenso e secondo più votato tra tutti i candidati, rappresenta un riconoscimento autorevole del suo impegno instancabile a favore dei valori fondanti dell’Europa: libertà, democrazia, solidarietà e sviluppo. La riconferma di Tajani come figura di primo piano nel panorama politico europeo rafforza il ruolo di Forza Italia all’interno della famiglia dei popolari e conferma la centralità dell’Italia nel contesto internazionale. La sua leadership rappresenta un esempio di credibilità, autorevolezza e dedizione al servizio del nostro Paese e dell’Europa tutta. In un momento di sfide complesse come quello attuale, la figura di Tajani si conferma come un punto di riferimento imprescindibile per il futuro dell’Unione Europea e per il rafforzamento del ruolo dell’Italia in Europa. Sono convinta che continuerà a dare un contributo fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono, rappresentando con fermezza i valori del centrodestra europeo. Ringrazio Tajani per aver dimostrato ancora una volta di essere un leader capace di dialogo, coerenza e visione strategica, qualità che sono alla base di un’Europa più forte, unita e vicina ai cittadini”. Così in una nota l’On. Chiara Tenerini, responsabile del dipartimento lavoro di Forza Italia.

