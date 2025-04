(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 PPE: PEREGO (FI), “COMPLIMENTI A TAJANI PER RIELEZIONE, PREMIO A AUTOREVOLEZZA, COERENZA E IMPEGNO PER UN’EUROPA PIU’ UNITA”

“Complimenti a Antonio Tajani per la sua rielezione alla vicepresidenza del Partito Popolare Europeo. Un risultato prestigioso, che lo ha visto secondo tra i più votati, frutto dell’autorevolezza, della coerenza e dell’impegno in questo programma per la costruzione di un’Europa più unita, forte, vicina ai cittadini e protagonista della geopolitica mondiale”. Così in una nota Matteo Perego di Cremnago (FI), Sottosegretario di Stato alla Difesa.

