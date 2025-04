(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 PPE: Pella, risultato Tajani straordinario, FI sempre più centrale

“Congratulazioni al nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani, rieletto nuovamente alla vicepresidenza del partito popolare europeo, ruolo che ricopre ininterrottamente dal 2002. Il suo è un risultato straordinario, che premia la sua grande autorevolezza e la credibilità di cui gode a livello europeo ed internazionale ed è motivo di orgoglio per tutti noi. Sotto la sua guida, Forza Italia ricopre un ruolo sempre più centrale nella grande famiglia del partito popolare europeo ed è sempre più protagonista in Europa”. Lo scrive in una nota Roberto Pella, deputato di Forza Italia.

