Librandi (FI): "Il M5S resta inchiodato al reddito di cittadinanza. L'Italia, invece, ha scelto di crescere"

“La fotografia scattata oggi dall’Istat racconta di un’Italia che, pur tra mille difficoltà, sta dimostrando tenuta e capacità di reazione. La crescita dello 0,3% nel primo trimestre non è un traguardo, ma è un segnale positivo. E invece di coglierlo come base per rilanciare il dibattito su lavoro, impresa e competitività, il Movimento 5 Stelle lo trasforma nell’ennesimo comizio disfattista”.

Lo ha detto Gianfranco Librandi, imprenditore e vice coordinatore di Forza Italia in Campania a margine del congresso del Ppe a Valencia.

“I 5 Stelle continuano a misurare il Paese con l’unico metro che conoscono: quello dell’assistenzialismo. Ma quel modello – secondo l’esponente azzurro – ha fallito. Il reddito di cittadinanza non ha creato occupazione, non ha acceso sviluppo, non ha dato dignità. L’Italia vera ha bisogno di altro: formazione, incentivi per chi assume, semplificazione per chi investe. E Forza Italia è impegnata ogni giorno su questa linea, dentro il governo e in Europa, come abbiamo ribadito a Valencia con la risoluzione sulla competitività approvata da tutto il PPE”.

“Alla vigilia del Primo Maggio, – ha concluso Librandi – è giusto ricordarlo: il lavoro non si crea con un sussidio, ma con le riforme. Chi sogna di tornare a governare con il ‘tanto peggio, tanto meglio’, sappia che l’Italia ha già scelto. Ha scelto chi crede nella responsabilità, non nella rassegnazione. Ha scelto chi lavora, non chi urla”.

