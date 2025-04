(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 Letizia Moratti (PPE – Forza Italia): 1° Maggio – Festa dei Lavoratori «Il lavoro è dignità, libertà, futuro. Ora sicurezza, equità e valorizzazione dei talenti»

«La giornata di domani ci invita a una riflessione profonda: il lavoro è molto più di un diritto. È dignità per la persona, libertà di scelta, possibilità concreta di costruire il proprio futuro. È crescita per il Paese.»

Lo dichiara l’europarlamentare del Partito Popolare Europeo e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti, in occasione della Festa dei Lavoratori.

«Ma la dignità del lavoro deve sempre accompagnarsi alla sicurezza. Gli infortuni sul lavoro sono una piaga dolorosa e persistente, una ferita aperta per il nostro Paese, e rappresentano una sconfitta per tutti: per le istituzioni, per il sistema produttivo, per la società intera. Non può esistere civiltà senza tutela della vita e dell’incolumità di chi lavora.»

«La libertà di lavorare deve tradursi in salari giusti, dignitosi e competitivi, come giustamente ricordato dal Presidente Sergio Mattarella. Il lavoro deve tornare ad attrarre, deve saper trattenere talenti e restituire speranza, soprattutto alle giovani generazioni. È questa la risposta più concreta all’inverno demografico e al preoccupante calo delle nascite: restituire centralità al lavoro significa dare futuro all’Italia.»

«Infine, progresso vuol dire piena parità di genere. La tutela del lavoro femminile non è solo una questione di giustizia sociale: è una leva fondamentale per lo sviluppo economico e sociale. Senza una reale valorizzazione dell’occupazione femminile, il nostro Paese non potrà crescere né competere nel contesto europeo.»

«In questa giornata, il mio pensiero va a chi lavora, a chi il lavoro lo cerca, a chi lo ha perso, a chi rischia ogni giorno la propria sicurezza per garantire servizi essenziali. Dobbiamo liberare, valorizzare e proteggere il lavoro. Solo così costruiremo una società davvero giusta, dinamica, europea.»

