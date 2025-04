(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

Lavoro, Satta (FdI): governo Meloni al fianco dei lavoratori

“Il governo Meloni è al fianco dei lavoratori italiani. Questo non è un mero spot, ma la nuda realtà. In occasione della Festa del Primo Maggio sono state varate importanti misure che andranno a rafforzare occupazione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si è deciso di intervenire in tema di prevenzione, potenziando il sistema di incentivi e disincentivi per le imprese, in base alla loro condotta in materia di sicurezza. Previsto, poi, un ingente stanziamento di risorse pari a un miliardo e 200 milioni da destinare a questo settore. In questa legislatura si è raggiunto il record di occupati, cresce il numero di donne lavoratrici, diminuisce il precariato e aumentano i contratti a tempo indeterminato. Anche i salari conoscono una tendenza in crescita. Facciamo tutto questo perché gli italiani meritano maggior rispetto e dignità”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanni Satta, componente della commissione Lavoro di Palazzo Madama.

