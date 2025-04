Dal viaggio nel tempo attraverso le scritte sui muri, alla passeggiata al Faro: tutte le visite guidate del lungo ponte del primo maggio

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

Wed 30 April 2025

Ufficio Stampa

Rimini 30 aprile 2025

comunicato stampa

Arriva il ponte del primo maggio e Rimini si svela come un luogo di scoperta e di riscoperta, tra storia antica, arte, cinema e tradizioni marinare, offrendo ai visitatori un ricco calendario di esperienze culturali tra visite guidate e mostre.

Venerdì 2 maggio è l’occasione per una insolita passeggiata culturale alla scoperta delle scritte sui muri e delle epigrafi che adornano il centro storico per un viaggio nel tempo dall’epoca romana ai giorni nostri attraverso le tracce lasciate dai nostri antenati sui monumenti cittadini (con Discover Rimini).

Le iniziative proseguono sabato 3 maggio con il tour Le Meraviglie di Rimini, tra monumenti romani, come l’Arco di Augusto e il Ponte di Tiberio, e simboli rinascimentali, come il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo, fino alle suggestioni del Novecento con Federico Fellini e il Cinema Fulgor, organizzato da Visit Rimini.

Sabato mattina, un’altra visita conduce al Faro di Rimini e al porto canale, un affascinante percorso tra tradizioni marinare e storia balneare, con la partecipazione del guardiano Vincenzo (già sold out). Nel pomeriggio, è possibile esplorare Gli splendori del Trecento Riminese al Museo della Città, ammirando opere di artisti come Giovanni, Giuliano e Pietro da Rimini, che rappresentano una delle stagioni più significative dell’arte locale.

La giornata di sabato prevede anche un itinerario dedicato a Don Oreste Benzi, in occasione del centenario della nascita del noto prete di strada, con visite ai luoghi della sua infanzia e testimonianze sulla sua vita e il suo impegno sociale.

Sabato e domenica l’antica Domus spalanca le sue porte con visite alla Domus del Chirurgo, testimonianza della Rimini romana e delle pratiche mediche del III secolo D.C. mentre, come ogni prima domenica del mese, Castel Sismondo, propone una passeggiata alla scoperta dell’universo di Fellini attraverso stanze e installazioni multimediali nel Museo dedicato al Maestro. Sempre al Fellini Museum sono due le mostre, una dedicata al cinema con opere di David Parenti al Palazzo del Fulgor e l’altra sulla storia della nazionale italiana di calcio, allestita nell’Ala di Isotta al Fellini Museum. All’interno della mostra, mercoledì 30 aprile alle ore 16, verrà inaugurato il RIMINI FC TEMPORARY MUSEUM, un vero e proprio racconto della storia centenaria del calcio riminese tra imprese sportive, personaggi storici, cimeli ed immagini raccolte in un’esposizione unica e straordinaria.

Infine, al Museo della Città, ultimi giorni per visitare la mostra Future in the past, che presenta l’archivio della compagnia teatrale Motus, offrendo uno sguardo sui suoi oltre 30 anni di attività e una mostra sull’energia per i 50 anni di Fondazione Karis.

TUTTE LE VISITE GUIDATE DEL FINE SETTIMANA

venerdì 2 maggio 2025

Arco d’Augusto (punto d’incontro) – Rimini centro storico

Scritte sui muri. Passeggiata culturale alla scoperta della storia di Rimini

Visita guidata con Discover Rimini, alla scoperta della storia della città attraverso le epigrafi.

Un viaggio nel tempo, dall’epoca romana ai nostri giorni, con un punto di vista insolito: le iscrizioni presenti su monumenti e palazzi cittadini. Tracce di storia lasciate dai nostri antenati che, presi dalla fretta del vivere quotidiano, spesso non notiamo. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

sabato 3 maggio 2025

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Le Meraviglie di Rimini

City Tour a cura di Visit Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città.”Le meraviglie di Rimini” è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L’Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio racconteranno di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l’Aretina. Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”. Il viaggio prosegue sino al ‘900 con Federico Fellini, il Cinema Fulgor.

Ore 15.30 A pagamento.

sabato 3 maggio 2025

Rimini, Largo Boscovich – vicino all’ancora (punto di ritrovo)

Visita guidata al faro di Rimini e al suo porto canale

a cura di Visit Rimini

La storia d’amore tra la città ed il suo ambiente privilegiato: quello marino. Alla scoperta dei luoghi più magici e romantici del porto-canale riminese. Storie, racconti, testimonianze in compagnia di una guida, a cavallo fra tradizioni marinare e storia balneare. Ultima, magica tappa, il FARO, due secoli e mezzo di vita in nome della sicurezza dei naviganti, punto di avvistamento e di unione tra cielo, terra, mare.

Sarà presente Vincenzo, il guardiano del faro. Prenotazione obbligatoria sul sito di riferimento

sabato 3 maggio 2025

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Gli splendori del ‘300 Riminese

Visita guidata a cura dei Musei Comunali

Il 13 aprile 2024 il Museo della Città “L. Tonini” ha riaperto al pubblico le sezioni, ampiamente rinnovate negli spazi e arricchite nella proposta artistica e divulgativa, che vanno dall’Alto Medioevo al Quattrocento. Un evento speciale che ha restituito ai visitatori un segmento fondamentale della storia dell’arte riminese. Protagonista di questa visita guidata è la grande stagione del Trecento Riminese, con le preziose opere di Giovanni, Giuliano e Pietro da Rimini, tornate a farsi ammirare sotto nuova luce.

Prenotazioni on line sul sito di riferimento.

sabato 3 maggio 2025

Rimini e dintorni

Sulle orme di Don Oreste Benzi

Visita guidata in occasione del Centenario di Don Oreste Benzi. Vedere, sentire e toccare dove è nato e cresciuto uno dei più noti preti di strada del ‘900 in Italia. Un cammino, per approfondire la sua spiritualità, il suo pensiero, la sua profezia. Si potrà visitare la parrocchia e la canonica dove è vissuto, la tomba e i luoghi più significativi (il paese natale, il seminario, la prima casa famiglia e il primo pronto soccorso per adulti, la casa dei carcerati, il centro storico di Rimini ove ha iniziato le prime battaglie, il liceo in cui ha insegnato). Ripercorrere le orme del prete dalla tonaca lisa anche insieme alle testimonianze di chi lo ha conosciuto.

Orario: dalle ore 8.30 Info: http://www.fondazionedonorestebenzi.org/events/percorso-3-maggio-25/

3, 4 maggio 2025

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Uno sguardo sulla Rimini romana. Essere medici nel III secolo d. C.: Il chirurgo di Rimini

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità.

domenica 4 maggio 2025

Fellini Museum, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Visite guidate a Castel Sismondo

Le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento. Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½…

Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link http://www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

MOSTRE

fino al 29 giugno 2025

Museo della Città, via Tonini 1 – Rimini centro storico

Ciao Rimini Ciao

Alessandro Malossi per Rimini

A dare un benvenuto speciale quest’anno, CIAO RIMINI CIAO, il progetto di comunicazione visuale per la città di Rimini ideata dal digital artist Alessandro Malossi: otto immagini diffuse in diversi luoghi simbolici di Rimini, dalle spiagge all’aeroporto, fino al cuore della città, ed esposte al piano terra del Museo della Città, fino alla fine di giugno. Fino al 29 giugno, dal martedì alla domenica 10-13 e 16-19, ingresso gratuito. Info: http://www.museicomunalirimini.it

fino a domenica 8 giugno 2025

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

Sudari di cinema. Fellini – Pasolini – De Sica &… mostra di David Parenti

Una mostra di opere pittoriche e grafiche di David Parenti dedicate al mondo della Settima Arte attorno al ciclo su Federico Fellini e su Pier Paolo Pasolini, in occasione del 50° anniversario dalla scomparsa del poeta, scrittore e intellettuale, esponente della cultura italiana del Novecento. Al centro della ricerca di Parenti vi sono i Ritratti, a matita su carta, cartoncino o tavola, dei registi e degli attori protagonisti del cinema italiano del XX secolo, studiati e indagati con accurate ricerche storiche-documentarie e fotografiche e reinterpretati attraverso il tempo lungo e lo scavo in profondità del suo segno. La mostra è cofinanziata dal progetto Europeo REELUn viaggio cinematografico tra Italia e Croazia appartiene al programma dell’Unione Europea Interreg Italia- Croazia, a cui partecipa il comune di Rimini come Partner.

Orario: da martedì a domenica 11.00 -17.00

fino a domenica 8 giugno 2025

Fellini Museum, (Ala di Isotta di Castel Sismondo), piazza malatesta – Rimini centro storico

Un Secolo d’Azzurro – La storia della nazionale italiana di calcio

Curata da Mauro Grimaldi e promossa da Aldo Rossi Merighi e Sabrina Trombetti dell’Associazione S. Anna (rappresentante di Interessi alla Camera dei Deputati per lo Sport e il Collezionismo), la Mostra, organizzata dalla Blu&Blu Network e da Art Book Web, accompagna tifosi e appassionati in un viaggio emozionante attraverso oltre cento anni di storia della Nazionale italiana di calcio, intrecciando sport e cultura in un percorso coinvolgente per tutte le generazioni.

I visitatori potranno ammirare una straordinaria collezione di cimeli originali: dalle prime maglie azzurre indossate dai campioni del passato, agli scarpini e palloni che hanno fatto la storia del calcio, fino ai manifesti delle competizioni internazionali e agli articoli di giornale che hanno raccontato le imprese degli Azzurri. Non mancheranno trofei, gigantografie e documenti esclusivi, tra cui il primo regolamento del gioco del calcio redatto nel 1895. L’esposizione è suddivisa in diverse sezioni tematiche, dalle origini del calcio italiano fino ai giorni nostri. Si parte dagli albori del football, attraversando i trionfi mondiali del 1934, 1938, 1982 e 2006, passando per momenti iconici come la leggendaria semifinale di Italia-Germania 4-3 ai Mondiali del 1970, fino all’indimenticabile successo di Euro 2020.

Partner strategico della Mostra è il Rimini FC con un allestimento di maglie, memorabilia e foto storiche della Società che faranno da benvenuto a Rimini alla Nazionale Italiana di Calcio. Numerose le iniziative collaterali che saranno organizzate in città in stretta collaborazione con il Club Biancorosso durante tutto il periodo dell’esposizione. Mercoledì 30 aprile alle ore 16 verrà inaugurato il RIMINI FC TEMPORARY MUSEUM, vero e proprio racconto della storia centenaria del calcio riminese tra imprese sportive, personaggi storici, cimeli ed immagini raccolte in un’esposizione unica e straordinaria. Eccezionalmente per il solo pomeriggio di mercoledì 30 aprile il costo del biglietto, che consentirà anche la visita alla mostra UN SECOLO D’AZZURRO, sarà ridotto a soli 5 euro.

fino a domenica 4 maggio 2025

Museo della Città (Ala Nuova), via Tonini, 3 – Rimini centro storico

Future in the past