Il Comune rinnova l’impegno nel sostegno e nella valorizzazione dei centri sociali anziani con un nuovo progetto. 4.500 gli iscritti nei 12 circoli del territorio

Si rafforza l’impegno nei confronti della popolazione più anziana, con un progetto che mira a valorizzare i Centri sociali per anziani, veri e propri punti di riferimento per la comunità. Con una recente determina, infatti, il Comune, nell’ambito del Programma Attuativo Annuale 2024, ha avviato una procedura di co-progettazione aperta al terzo settore, con l’obiettivo di sviluppare attività rivolte per gli over 65 che mirino a promuovere l’invecchiamento attivo, a contrastaste la solitudine e a favorirne il benessere psico-fisico.

I centri anziani rappresentano luoghi fondamentali per la socializzazione e per la diffusione di stili di vita sani, nonché per la ‘custodia’ delle tradizioni locali, quali il ballo e la musica romagnola. In questi spazi, in particolare, si svolgono attività che aiutano le persone a mantenere relazioni sociali, a praticare movimento e a rimanere mentalmente attive. Il progetto punta proprio a valorizzare questo patrimonio sociale e umano, riconoscendo il ruolo cruciale che questi centri svolgono nella promozione del benessere e nel rafforzamento del senso di comunità.

L’iniziativa si sviluppa lungo due direttrici principali: la prima riguarda la co-progettazione di nuove attività sociali e ricreative finalizzate alla partecipazione e all’attivazione della popolazione anziana. La seconda, invece, punta a garantire la sostenibilità economica e gestionale dei centri stessi.

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 25.000 euro, confermando l’attenzione del territorio nei confronti di una fascia di popolazione che ha diritto a spazi di qualità e opportunità concrete di partecipazione.

I numeri dei centri anziani

Sul territorio riminese, in particolare, esiste una solida rete di 12 circoli per anziani, per un totale di oltre 4.500 iscritti. In questi luoghi, donne e uomini di una certa età si ritrovano per chiacchierare, giocare a carte, ballare e partecipare a una varietà di attività culturali e ricreative.

Tra le novità più rilevanti, l’ingresso nella rete comunale del Centro Sociale ACLI di San Giuliano, che con i suoi 584 iscritti, ha avviato, a partire dallo scorso anno, una collaborazione formale con il Comune di Rimini, beneficiando di un contributo annuale per le spese di gestione, secondo quanto previsto dalla relativa delibera.

