(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 Giustizia; Ronzulli (FI): assoluzione definitiva senatore Occhiuto splendida notizia. Urgente riforma giustizia

“L’assoluzione definitiva del senatore Mario Occhiuto è una splendida notizia. La Cassazione ha finalmente messo la parola fine ad un processo che neanche doveva cominciare, e che l’ha coinvolto in qualità di ex sindaco di Cosenza, confermando la sua totale e assoluta innocenza, della quale ero certa fin dall’inizio conoscendo l’integrità della persona. Dobbiamo però ancora una volta prendere atto di come il senatore Occhiuto abbia dovuto sopportare una graticola giudiziaria durata ben otto anni, prima di veder riconosciuta la regolarità del suo operato. Ed è proprio l’eccessiva durata dei processi, soprattutto quelli penali, perché hanno pesanti contraccolpi sulla vita e la carriera delle persone, uno dei motivi per cui dobbiamo realizzare con urgenza la riforma della giustizia”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.