(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 Columbus Day: Nissoli (FI) Sostenere la Difesa dell’Identità Italoamericana Contro la Cultura dell’Annullamento

La recente decisione di Donald Trump di riaffermare il Columbus Day ha ricevuto un caloroso apprezzamento da parte di Fucsia Nissoli Fitzgerald, ex deputata di Forza Italia, attuale membro del Cda della Niaf, da anni attiva nella difesa e promozione della cultura italiana negli Stati Uniti. Nissoli, che durante la scorsa legislatura ha presentato e fatto approvare dal Parlamento una mozione per tutelare la figura di Cristoforo Colombo, ha evidenziato l’importanza di non ridurre il navigatore genovese a oggetto di revisionismi ideologici. “Colombo è un simbolo di coraggio e connessione tra l’Italia e gli Stati Uniti, e il suo valore storico non può essere messo in discussione”, ha dichiarato Nissoli. La Coordinatrice FI per il Nord e Centro America ha anche lanciato un appello alle istituzioni italiane, esortando a non lasciare soli gli italoamericani in questa “battaglia di civiltà”. “È cruciale che l’Italia continui a sostenere la nostra memoria storica e i valori culturali che ci legano, anche a livello internazionale”, ha aggiunto. La decisione di Trump di ripristinare il Columbus Day, secondo Nissoli, va oltre la mera celebrazione di una figura storica: “è un gesto di resistenza contro la cultura dell’annullamento e un richiamo alla difesa dell’identità italoamericana. Un messaggio che rafforza il legame tra Italia e Stati Uniti e riafferma con orgoglio l’importanza di preservare la nostra storia”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma