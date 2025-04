(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 UCRAINA. CALOVINI (FDI): PD PRENDA DISTANZE DA PAROLE INACCETTABILI DI ANNUNZIATA SU ZELENSKY

“Le parole di Lucia Annunziata sono gravissime, soprattutto per chi lavora in politica, prima da giornalista e ora da eurodeputato, da decenni. Gravissime perché mettono in discussione tutta l’opera diplomatica che in queste settimane si sta mettendo in campo per trovare la pace in Ucraina, ma soprattutto perché paventa che tutti sappiano che Zelensky verrà ucciso e, in realtà, questa cosa non risulta a nessuno fortunatamente. Ci sono momenti in cui sarebbe utile tacere e far parlare solo la diplomazia, per evitare di avvelenare i pozzi e di alzare inutili livelli di tensione. Fosse solo per questo il Pd dovrebbe prendere ufficialmente e duramente le distanze da queste affermazioni”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione Esteri della Camera dei deputati, GianGiacomo Calovini.

Dario Caselli