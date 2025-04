(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 Lavoro: Murelli (Lega), Giornata mondiale per sicurezza, impegno quotidiano tutelare dignità e vita lavoratori

Roma, 28 apr – “In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, ribadiamo con forza che ogni vita persa o compromessa sui luoghi di lavoro rappresenta una ferita intollerabile per l’intera società. La sicurezza non può essere considerata un costo o un adempimento burocratico, ma un valore imprescindibile, da promuovere e difendere ogni giorno”.

Così la senatrice Elena Murelli, capogruppo Lega in commissione Lavoro in Senato e componente della commissione parlamentare d’inchiesta sulla sicurezza sul lavoro.

“È fondamentale investire nella cultura della prevenzione, nella formazione continua dei lavoratori e dei datori di lavoro, e nel rafforzamento degli strumenti di controllo e vigilanza. La sicurezza nasce da una responsabilità condivisa che coinvolge istituzioni, imprese e lavoratori. Non possiamo tollerare che, ancora oggi, si perda la vita per mancanza di attenzione, formazione o rispetto delle regole. La sfida è costruire ambienti di lavoro in cui il benessere e la dignità delle persone siano al centro delle politiche aziendali e pubbliche. Continueremo – conclude – a lavorare in Parlamento affinché sicurezza, prevenzione e salute siano priorità assolute in ogni settore”.