(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 ANTIFASCISMO, BERRINO (FDI): FALSA DENUNCIA AGGRESSIONE SINDACALISTA CGIL FOMENTA ODIO

“In un clima già incredibilmente, ed insopportabilmente, esacerbato dove si usa lo spauracchio del fascismo ad ogni piè sospinto c’è anche chi trova il coraggio di inventarsi di sana pianta un’aggressione fisica dovuto alle proprie, presunte, ideologie. Qualche giorno fa un sindacalista della Cgil ha denunciato, presso i carabinieri di Conigliano, di essere stato picchiato da due uomini che nel frattempo urlavano slogan fascisti; aver ritirato questa denuncia però non lo ha salvato da essere stato iscritto al registro degli indagati per simulazione di reato. Credo che bisogna tutti fare un passo indietro e cercare con tutte le forze di abbassare il livello dello scontro dialettico, e non fomentare contrapposizioni che in Italia hanno già dato troppo dolore a troppe famiglie”.

Lo scrive in una nota Gianni Berrino, senatore di Fratelli d’Italia.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica