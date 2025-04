(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 27 April 2025 SEGRE. BELLOMO (FI): ATTACCHI CONTRO DI LEI GESTI DI IGNORANZA SENZA SPERANZA

“Gesti di ignoranza senza speranza. Gli attacchi antisemiti alla senatrice a vita Liliana Segre, gli ennesimi di una lunga serie di episodi, sono segnali preoccupanti di un vergognoso e rinnovato odio razziale. Fatti gravissimi, resi ancora più vili dal contesto e dal tempo nel quale sono avvenuti. Alla senatrice Segre esprimo sentimenti di sincera solidarietà, nella speranza che queste elucubrazioni da social vengano adeguatamente sanzionate. La stupidità, come è noto, lascia molte tracce sul suo percorso. Non si può tuttavia non rilevare come i costanti attacchi a Israele da parte della sinistra stiano alimentando un rigurgito di antisemitismo incompatibile con tutti i valori che ci appartengono. Valori fondanti della nostra civiltà e della nostra democrazia. Gli stessi per i quali viene ricordato e amato Papa Francesco, paladino del dialogo e della tolleranza. Chi oggi alimenta l’odio, anche mascherato da pseudo-solidarietà politica, porta una responsabilità morale enorme: quella di risvegliare i fantasmi peggiori della nostra storia”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Davide Bellomo.

