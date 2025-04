(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 27 April 2025 REGIONALI: MARTUSCIELLO (FI), UNITÀ CENTRODESTRA SARÀ ELEMENTO DECISIVO IN CAMPANIA

“L’unità del centrodestra sarà l’elemento che farà la differenza in Campania”.

Lo afferma Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. “Sulla scelta del candidato presidente – aggiunge – si troverà una sintesi. Abbiamo già chiarito che la decisione finale spetterà ai leader nazionali”.

Martusciello ricorda che “Fratelli d’Italia e Lega hanno indicato candidati autorevoli come Edmondo Cirielli e Gianpiero Zinzi, mentre Forza Italia ha lanciato l’idea di una candidatura civica. Quale che sia la scelta finale, il centrodestra sarà unito”, conclude il coordinatore forzista.

