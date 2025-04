(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 27 April 2025 Gramsci, Barbera (Prc): “Grave censura al Cimitero Acattolico, impedita la

presenza delle bandiere rosse alla commemorazione di Antonio Gramsci”

“Questa mattina, al Cimitero Acattolico di Roma, durante la commemorazione

dell’anniversario della morte di Antonio Gramsci organizzata da

Rifondazione Comunista insieme ad altre realtà, si è consumato un atto di

censura senza precedenti. Per la prima volta, in decenni di celebrazioni, è

stato impedito l’ingresso delle nostre bandiere rosse, che da sempre, nel

rispetto della memoria storica, hanno accompagnato il ricordo di Gramsci.

Ancor più grave, è stato vietato perfino l’uso di un semplice drappo rosso,

senza scritte né simboli. La direttrice del Cimitero, presente

all’iniziativa, si è spinta ad affermare che il colore rosso sarebbe

“divisivo”, rivelando così una visione faziosa e inaccettabile della

storia. Siamo di fronte a un episodio che richiama alla mente i tempi bui

del maccartismo, quando l’anticomunismo più ottuso si traduceva in censura

e repressione. Oggi, in Italia, si tenta di cancellare il ruolo

fondamentale che i comunisti hanno avuto nella liberazione dal nazifascismo

e nella conquista della libertà e della democrazia. Negare la presenza dei

nostri simboli alla commemorazione di Antonio Gramsci – uno dei più grandi

pensatori del Novecento, fondatore del Partito Comunista d’Italia e martire

del fascismo – nel giorno della sua morte, è un atto di ignominia che

merita la più dura condanna.Alla fine della commemorazione, in segno di

protesta e disobbedienza civile, i partecipanti hanno intonato

l’Internazionale e una nostra rappresentante ha esposto la bandiera di

Rifondazione Comunista, deponendo un mazzo di rose rosse sulla tomba di

Gramsci. Un gesto semplice ma potente che riafferma che la memoria delle

lotte popolari non può essere cancellata né svilita. Denunciamo con forza

questo grave attacco alla memoria storica. Difendere la verità su Gramsci

significa difendere le radici stesse della nostra libertà e della nostra

democrazia, piaccia o non piaccia a chi vuole cancellare la nostra Memoria”.

Lo dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale.e co-Segretario

della Federazione romana di Rifondazione Comunista.