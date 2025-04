(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 Seppilli (FI): 25 aprile festa della libertà, incompresa dai soliti antidemocratici

“Come purtroppo ogni anno siamo costretti anche questa volta ad assistere a immagini che non hanno nulla a che vedere con la celebrazione del 25 aprile. Un giorno che dovrebbe essere di unità nazionale, nel nome del valore della libertà. Nello straordinario discorso di Onna, il Presidente Berlusconi anni fa ricordava l’importanza di, anche nel nome del 25 aprile, battersi per la libertà e la democrazia in tutto il mondo. Ecco perché in questa giornata le bandiere della NATO, come dell’Ucraina o di Israele, dovrebbero essere più che ben accette. L’aggressione avvenuta a Torino dai soliti antidemocratici dimostra invece come a questa gente della libertà e dell’unità della nostra Nazione non freghi assolutamente nulla. L’unico intento è quello della polemica politica e delle strumentalizzazioni. Ripudiare la bandiera della NATO è ridicolo. I giovani di Forza Italia a Torino sono invece orgogliosi che in un giorno di festa per la libertà, si rivendichino la difesa della democrazia e l’appartenenza alla comunità valoriale della NATO. Buon 25 aprile ad ognuno di noi, ricordando prima di tutto il sacrificio di migliaia di nostri coetanei americani e inglesi per la nostra libertà.”

Così su Instagram il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Piemonte Ludovico Seppilli.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma