(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 Scontri Torino: Bizzotto (Lega), Salvini a testa in giù modo vergognoso di celebrare liberazione

Roma, 25 apr – “Solidarietà al ministro Matteo Salvini per quanto accaduto a Torino da parte dei soliti attivisti di sinistra: l’immagine del leader della Lega messa a testa in giù. Atto inaccettabile che testimonia un’escalation di violenza non più giustificabile. Modo vergognoso di celebrare i valori della liberazione. Ci auguriamo vicinanza in maniera bipartisan da tutte le forze politiche”.

Così in una nota la senatrice Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del Gruppo Lega a Palazzo Madama.