(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 Scontri Torino: Bergesio (Lega), “Dalla piazza episodi deplorevoli”

Roma, 25 apr. – “L’invito a piazze sobrie era un appello al buonsenso, per evitare i soliti attacchi alle forze dell’ordine, minacce antisemite e insulti a politici come Salvini che è stato rappresentato a testa in giù a Torino. È deplorevole che nemmeno il lutto per la scomparsa del Santo Padre freni l’odio di certa sinistra. Spero, e credo sia necessario, che la solidarietà e la condanna verso certi episodi di odio, come quelli visti in piazza a Torino, sia bipartisan e netta”.

Così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio