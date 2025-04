(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 ROSSO (FI): “SCONTRI A TORINO, IL 25 APRILE TRADITO DA CHI SEMINA ODIO”

“Quanto accaduto ieri sera a Torino, durante la fiaccolata per la Festa della Liberazione, è gravissimo e va condannato con fermezza. Chi aggredisce, minaccia e insulta non è un manifestante: è un violento”

Lo dichiara il senatore Roberto Rosso, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato e vicesegretario regionale del partito in Piemonte che aggiunge: “Torino è purtroppo diventata teatro abituale di scorribande antagoniste ormai fuori controllo, che non risparmiano neppure il 25 aprile, trasformando una ricorrenza simbolo dell’unità nazionale in un palcoscenico per l’odio ideologico e la violenza. Particolarmente grave è che tutto ciò sia avvenuto a poche ore dai solenni funerali del Santo Padre, in un momento di lutto e raccoglimento per l’intera comunità nazionale.

Chi ha trasformato una giornata simbolo della libertà in un’occasione di scontro e provocazione – conclude Rosso – ha offeso la memoria della Resistenza e tradito lo spirito del 25 aprile” conclude il senatore azzurro

