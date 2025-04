(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 PEREGO (DIFESA), 25 APRILE: VALORI DI LIBERTÀ E PACE DA DIFENDERE OGNI GIORNO

Roma, 25 aprile – “La Festa della Liberazione affonda le sue radici nella nostra storia collettiva. Oggi, come ottant’anni fa, celebriamo il frutto di scelte coraggiose, di sacrifici condivisi e dell’impegno di donne e uomini che hanno tracciato un cammino fondato sui valori irrinunciabili di libertà e democrazia.” così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, in occasione dell’80° anniversario della Festa della Liberazione.

“Ogni giorno” sottolinea Perego “le donne e gli uomini della Difesa, in Italia e nei teatri operativi all’estero, sono impegnati nella tutela della sicurezza nazionale, nella protezione della nostra sovranità e nella salvaguardia dei principi su cui si fonda la Repubblica. Un impegno che, nell’attuale contesto geopolitico segnato da tensioni e instabilità, assume un significato ancora più profondo. Il loro operato è una testimonianza concreta e quotidiana della difesa della libertà.”

“Celebrare il 25 aprile” conclude il Sottosegretario “non significa solo rendere omaggio a chi ha lottato per consegnarci un’Italia libera, ma anche farsi carico della responsabilità di trasmettere il senso di quella conquista alle nuove generazioni. Perché la libertà non è mai scontata: è una scelta consapevole, un bene prezioso da custodire ogni giorno con educazione civica, spirito di servizio e responsabilità collettiva e per la quale, ognuno di noi, è chiamato a fare la propria parte.”

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma