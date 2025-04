(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 Bergamini (FI): “Con la morte del Papa si chiude un’epoca, ora l’Europa rifletta sul suo ruolo morale”

“La scomparsa di Papa Francesco è un momento di dolore e di profonda trasformazione per l’Italia e per l’intera comunità internazionale.” Così Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia, ha commentato in un’intervista all’emittente televisiva saudita Al Arabiya la morte del Pontefice, sottolineandone il valore spirituale e simbolico.

“Il Papa ha saputo parlare a tutti, credenti e non, interpretando le sfide della globalizzazione con uno sguardo di pace. La sua figura ha avuto un impatto fortissimo anche sul dibattito pubblico, come nel caso dell’immigrazione, che resta una questione urgente e concreta”, ha proseguito Bergamini, che ha ribadito la necessità di una strategia comune europea fondata sulla solidarietà ma anche sulla responsabilità, “senza derive ideologiche né approcci paternalistici”.

Riferendosi all’ascesa dei partiti identitari, la deputata forzista ha sottolineato: “Anche chi ha espresso critiche ha riconosciuto nel Papa una guida morale. La sua morte è un’occasione per ritrovare unità, pur nella complessità del nostro tempo.”

Infine, a chi chiede un rinnovamento della Chiesa italiana, Bergamini risponde con rispetto: “Papa Francesco ha rappresentato una svolta. Ora è il tempo della riflessione. La sua eredità parlerà ancora a lungo.”

