(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 25 aprile: Zan (Pd): inquietante che sia un problema dichiararsi

antifascista

“Identificare una cittadina per aver affisso uno striscione

sull’antifascismo nel giorno della Liberazione è inquietante. Siamo al

paradosso: in un Paese che si fonda sull’antifascismo, l’antifascismo

diventa sospetto. Il governo chiarisca subito: davvero celebrare la

Liberazione è diventato un problema per lo Stato? In Italia è ancora legale

dichiararsi antifascisti? O serve il permesso?” Così Alessandro Zan,

responsabile Diritti nella segreteria nazionale Pd ed europarlamentare.

Roma, 25 aprile 2025

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni