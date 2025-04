(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 25 Aprile, Sigismondi (FdI): cordoglio e vicinanza alla comunità di Lanciano

“Esprimo profondo dolore per il tragico incidente avvenuto oggi a Lanciano, al termine delle celebrazioni del 25 aprile, che ha causato una vittima e diversi feriti. Una giornata dedicata alla memoria e ai valori della libertà e della democrazia si è purtroppo trasformata in un momento di grande tristezza per l’intera comunità”. Lo dichiara il senatore Etelwardo Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Abruzzo.

“Alla famiglia della vittima rivolgo il mio personale cordoglio, unitamente a quello di tutto il partito di Fratelli d’Italia Abruzzo. Ai feriti auguro una pronta e completa guarigione. Alla città di Lanciano esprimo la più sincera vicinanza e solidarietà in questo momento di profondo dolore”, conclude Sigismondi.

